Stadtverwaltung Hilden Neue Dezernentin Mona Wolke-Ertel startet am 1. Mai

Die neue Beigeordnete war Mitte Februar von den Stadtverordneten gewählt worden und tritt ihre Stelle am 1. Mai an. Auf dieses Datum ist auch die Ernennungsurkunde ausgestellt, die ihr Bürgermeister Claus Pommer am Mittwoch überreicht hat. Mona Wolke-Ertel lebt mit ihrer Familie in Langenfeld. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Diplom-Verwaltungswirtin bei der Stadt Borken, studierte berufsbegleitend in Düsseldorf. 2003 wechselte sie in die Verwaltung der Landeshauptstadt. Dort arbeitete sie zunächst als Teamleitung in der Ausländerbehörde, leitete danach ein Bürgerbüro, war im Stab der Amtsleitung, später stellvertretende Amtsleitung. Zuletzt leitete sie in Düsseldorf die Abteilung Einwohnerangelegenheit und war Sprecherin des Arbeitskreises Bürger- und Meldeämter im Städtetag NRW. Ins Aufgabengebiet der neuen Dezernentin fallen die Bereiche Haupt- und Personalamt, Amt für Verwaltungsmodernisierung, Ordnungsamt (mit Bürgerbüro), Feuerwehr sowie Beratungs- und Prüfungsamt. sie ist zunächst für acht Jahre gewählt.