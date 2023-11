Ausgeraubtes Handy-Geschäft Neue Details zum Reizgas-Überfall in Hilden

Die Polizei hat am Freitag neue Details zum Reizgas-Überfall auf einen Handyladen an der Mittelstraße in Hilden bekannt gegeben. Am Donnerstag, 16. November, hatten drei bislang noch unbekannte Täter das Geschäft ausgeraubt und dabei eine Mitarbeiterin sowie mehrere Kunden mit Pfefferspray besprüht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.