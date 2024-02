Kultur in Hilden Neue Ausstellung im H6 zeigt „Entdeckungen“

Die Ausstellung des Trios zeigt ein breites Spektrum von abstrakter Fotokunst bis hin zu realistischer und abstrakter Malerei. Alle drei Künstler sind Mitglieder des Künstlervereins H6 und haben bereits an zahlreichen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen teilgenommen. Monika Hampes Tenor liegt bei dieser Ausstellung auf „Blau“. Die Landschaftsbilder zeigen winterliche Kühle, ebenso die Felsformationen und Abstraktionen. Sie arbeitet überwiegend in Öl, was sich hervorragend für ihre Art der Arbeiten eignet. Kohle, Kreide, Grafit sind weitere Ausdrucksmittel. Bilder in Acryl und Radierungen runden ihre Werke ab. Jutta und Werner Köhler zeigen Arbeiten überwiegend im kleineren Format, bei dem das Spiel zwischen Abstraktion und Figuration aufgegriffen wird. Serielle Formationen, flüchtige Momente, die Liebe zum Detail, das Spiel mit Licht und Schatten sind ihre bevorzugten Sujets. Sie treten immer als Duo auf. Wer das jeweilige Bild aufgenommen hat, wird dem Betrachter folgerichtig nicht mitgeteilt.