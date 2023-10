Energiewende in Hilden Netzwerk für mehr Photovoltaik auf den Dächern

Damit die Energiewende an Fahrt aufnimmt, hat vor etwa einem Jahr eine Nachbarschaftshilfe ihre Arbeit aufgenommen, die sich für mehr Photovoltaik auf Hildener Dächer einsetzt. Auf dieses Angebot weist nun das Bürgermeisterbüro hin. In dem Netzwerk klären Ehrenamtler in Zusammenarbeit mit der Bürgersolarberatung (BSB) wichtige Fragen rund um die Nutzung von Solarenergie.