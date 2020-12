Hilden Naturschützer:  A3-Ausbau  nicht umweltverträglich

Hilden Beim geplanten achtspurigen Ausbau der Autobahn A3 sei „keine umweltverträgliche Lösung“ möglich. So kommentiert die Sprecherin der Hildener BUND-Ortsgruppe, Claudia Roth, einen Behördentermin.

Dies gilt Bergfeld zufolge ebenso in Langenfeld im Bereich der Anschlussstelle Solingen/Langenfeld und dem Naturschutz- und FFH-Gebiet Further Moor wie auch in Hilden zwischen Elberfelder Straße und Rastplatz Ohligser Heide. „Was die Planer bei dem Termin als ,spannend’ bezeichnen, ist für die Menschen rechts und links der Autobahn dramatisch“, so der BUND-Ortsvorsitzende. Die Präsentation zeige „den Wahnsinn des Projekts“. Alle seien sich einig, „dass der Verkehr auf den Straßen deutlich reduziert werden muss. Trotzdem wird hier auf Grundlage überholter Verkehrsprognosen eine Planung weiter betrieben, bei der Mensch, Natur und Klima auf der Strecke bleiben.“ Die Verbreiterung der Trasse ließe sich durch computergesteuerte Verkehrslenkung vermeiden.