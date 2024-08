Kurs an drei Tagen Naturmalerei für junge Menschen

Raus ins Grüne lautet die Devise ab dem 31. August. Die Dozentin Katja Preuß-Reisdorf bietet einen erlebnisreichen dreitägigen Kurs unter dem Titel „Naturmalerei“ an. Bei gutem Wetter geht es nach draußen, um im Freien zu malen. Die Natur ist Entspannungsort und Motivgeberin zugleich, die von den Kindern künstlerisch auf dem Papier an Ort und Stelle festgehalten wird. Zudem wird die Künstlerin mit den Teilnehmern natürliche Wasserfarben, Deckfarben sowie Kreiden herstellen. So wird die Naturfarbenmalerei auf Aquarellpapier spielerisch erlebbar. Das Besondere: Die Rohstoffe für die Farben sind dabei Pflanzenteile. Bei kaltem oder regnerischem Wetter wird der Kurs im Werkraum des Helmholtz-Gymnasiums stattfinden.