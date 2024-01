Karneval in Hilden Narren machen (nicht nur) die Stadthalle zum Tollhaus

Aber selbstverständlich wird nicht nur die Stadthalle in Hilden zur karnevalistischen Hochburg. Im Bürgertreff an der Lortzingstraße feiert die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß am Samstag, 13. Januar, ab 19.11 Uhr. Für die Musik sorgt DJ Frank. Einen Tag später findet im Area 51 das Kinderprinzentreffen der Rheinisch-Bergisch-Märkischen Karnevalsgesellschaften (RBM) in Kooperation mit der Narrenakademie statt. Und nicht zuletzt feiert auch die katholische Kirchengemeinde St. Konrad. Das Motto lautet am Samstag, 27. Januar, ab 19.11 Uhr „Endlich widder jeck – St. Konrad feiert Comeback“. Und damit die Wiedergeburt gelingt, hat sich auch hier ein prominenter Name angekündigt: Durch den Abend soll der TV-Moderator Sven Lorig führen.