Mitte August in Hilden Hildener Narrenakademie feiert Sommerfest

Am Freitag und Samstag, 16. und 17. August, feiern die Hildener Narren in der Innenstadt. Freitag startet das Sommerfest um 17 Uhr, Samstag um 12 Uhr. Am Samstag gibt es traditionell selbst gebackenen Kuchen und frischen Kaffee von den Eulen, einer Fußgruppe der Narrenakademie ausschließlich närrischer Damen, die 1990 gegründet wurde. Freitag ab 18 Uhr legt DJ Casi auf und sorgt für gute Stimmung. Am Samstag spielt, ebenfalls ab 18 Uhr, die Band „Tante Käthe“.