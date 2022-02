Hilden : Narren planen Karnevals-„Drive in“ für eingeladene Gäste

Hilden „Es ändert sich nichts“, erklärt Philipp Jüntgen, Sprecher des Carneval Comitees Hilden (CCH). Die Narren in der Itterstadt planen jedoch kleine Veranstaltungen, die unter den Corona-Bedingungen und mit 2G-Plus möglich und verantwortbar sind.

Bei der Damensitzung hat Prinzessin Stephanie I. mit ihren Kniebachschiffern beispielsweise den Spieß umgedreht und ist bei einigen Damen vorbeigefahren. Dort wurde dann coronakonform auf der Terrasse gefeiert. Ein weiteres Highlight steht am Sonntag, 20. Februar, an. Stephanie I. und die Kniebachschiffer richten auf dem Wohnwagenplatz der KG an der Grünstraße das traditionelle Prinzenfrühstück aus, dieses Jahr als Prinzessinnenfrühstück. Wie auch in den Vorjahren kommen auch die Ex-Prinzenpaare zusammen, die Einladungen sind in dieser Woche verschickt worden. Das nicht-öffentliche Prinzessinnenfrühstück findet als „Drive in“ unter freiem Himmel statt. Es gibt an verschiedenen Stationen etwas zu essen und zu trinken. Am Ende wartet der Orden auf die Teilnehmer. „Wer nicht mit dem Auto fahren möchte, kann auch aussteigen und durch die Stationen spazieren“, sagt Stephanie Pook.