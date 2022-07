Streetfood in Hilden : Nächster Feierabendmarkt in Hildens Innenstadt startet am Freitag

Nächster Feierabendmarkt in Hildens Innenstadt startet am Freitag

Hilden Burger, Tagliatelle aus dem Parmesanlaib mit Trüffel, spannende Knödelvariationen und Poffertjes mit unterschiedlichen Toppings – am Freitag, 8. Juli, startet um 15 Uhr der nächste „Foodies Day“ auf dem Ellen-Wiederhold-Platz.

Auch bei der nächsten Ausgabe sind einige der ersten Anbieter mit an Bord, es gibt aber auch neue. Die Mitarbeiter von „Let It Beef“ bereiten wieder ihr Philly-Cheese-Steak, ein Sandwich mit Fleisch, Käse und Paprika, zu. „Frank Trüffelmann“ verkauft Tagliatelle aus dem Parmesanlaib mit Trüffel. „Che Vegan“ bietet „Plantbased Burger“, also die vegane Variante. „Freeman“ verkauft Fries and Dips. Bei „Millys Sweet Truck“ gibt es die ungarische Brotspezialität Langos und Crepes. „Knödelfein“ hat verschiedene Knödelvariationen im Angebot. „My Poffertjes“ kredenzt niederländische Poffertjes mit unterschiedlichen Toppings. Dry-Aged-Burger sind bei „Farmers Truck“ zu finden. Darüber hinaus gibt es einen Bierwagen mit frisch gezapften und Flaschenbieren, eine Cocktail- und Wein-Bar mit Cocktails, Weinen und Aperitifs sowie den Anbieter „O’Donnell Moonshine“ mit Schnaps und Likören. Für Live-Musik sorgt das Marco-Salles-Duo.