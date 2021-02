Hilden : „Nä, wat war dat schön“

Rosenmontagszug in Hilden, vermutlich in den 1950er/60er Jahre. Foto: Wolfgang Engel

Hilden Rosenmontag fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Vielen Jecken ist deshalb zum Heulen zumute. Wir wollen heute allen Narren ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Mit sieben Geschichten aus dem Hildener Karneval.

Von Christoph Schmidt

Man mag zum Karneval stehen, wie man will: Im Rheinland gehört er einfach zum Leben dazu. Jeder Jeck ist anders. Und et is noch immer jut jejangen. Mit diesen beiden rheinischen Maximen kommt jeder Narr durch’s Leben.

1) Die Jecken in Hilden beginnen 1951 sich zu organisieren. Sie gründen einen „vorläufigen Arbeitsausschuss“ unter Vorsitz von Fritz Grimm, Vorläufer des Carnevals Comitees Hilden. Der Arbeitsausschuss sucht die Prinzenpaare aus: Martin I. (Schöneborn) und Ruth I. (Kelzenberg) sind 1953 das erste Hildener Prinzennpaar der Nachkriegszeit. Und er organisiert den Rosenmontagszug. Seit 1955 wird Altweiber das Rathaus gestürmt und der Stadtschlüssel an die Tollitäten übergeben. 1962 stürmen die Jecken an Weiberfastnacht zum ersten Mal die Waldkaserne. 1963 wird das bis dahin übliche „Hilden Helau“ um das heute übliche „Itter, Itter-Helau“ erweitert.

Prinz Daniel Pitschke macht Prinzessin Sabine Scherf auf der Bühne der Stadthalle am 29. Januar 2013 einen Heiratsantrag. Foto: Thomas Linse

2) 1991 wird der Rosenmontagszug abgesagt – in Düsseldorf, Köln und auch in Hilden. Grund war der Zweite Golf-Krieg. Die Truppen von Diktator Saddam Hussein hatten am 2. August 1990 Kuwait überfallen. Am 28. August wurde es annektiert. Ab dem 16. Januar 1991 begann eine Koalition, angeführt von den USA und legitimiert durch die Resolution 678 des UN-Sicherheitsrates, mit der Befreiung Kuwaits.

Sven Lorig kommentierte 2017 mit Janine Kemmer den Zoch. Foto: Bretz, Andreas (abr)

3) 1999 findet die allererste Rosenmontagsparty nach dem Zoch statt. Sie ist sofort ein großer Erfolg. Leider haben einige Gäste zu viel getrunken. Nach erneuten Ausschreitungen bei der Rosenmontagsparty 2005 entschließt sich das Carnevals Comitee Hilden, der Dachverband der Hildener Karnevalsvereine, zusammen mit der Stadt und der Polizei, diese Veranstaltung aufgrund des hohen Risikos nicht mehr durchzuführen.

4) 2007 sorgt die Nominierung von Silke als Hildania für mächtig Knatsch unter den Karnevalisten – und ein bundesweites Rauschen im Blätterwald. Als „Lady Tylara“ hatte sie zwei Jahre lang in Kassel ein Domina-Studio betrieben. Das Carnevals Comitee Hilden nominierte die Hotel- und Gaststättenfachfrau trotzdem mit ihrem Lebensgefährten als Hildener Prinzenpaar. Was folgte, war eine Schlammschlacht, wie sie der Hildener Karneval noch nicht gesehen hatte. Die Nominierung brachte Hilden bundesweit in die Schlagzeilen. Bei einer Abstimmung bei RP online beteiligten sich über 3100 Leser: 55,7 Prozent wollten beide nicht als Hildener Prinzenpaar sehen, 44,3 Prozent sprachen sich für sie aus. Die Tollitäten – und das CCH – bewiesen Stehvermögen. Die Sponsoren blieben bei der Stange. So wurden die beiden das wohl bekannteste Hildener Prinzenpaar. Und am Rosenmontag sangen viele Jecken am Straßenrand „Domino, Domina, Dominant“ – fröhlich, nicht als Schmählied mit bösem Unterton. Ulli Engels hatte das Sessionslied umgetextet.

5) Die Kniebachschiffer galten als eines der fünf besten Tanzcorps des Landes. Sein Markenzeichen waren die spektakuläre Akrobatik und mitreißende Dynamik. Über sieben Jahre lang traten die Hildener ununterbrochen vor bis zu 15.000 jubelnden Jecken in der Lachenden Kölnarena und in der Lachenden Philipshalle in Düsseldorf auf. 2009 hörten 18 von 26 Tänzern gemeinsam mit ihrer Erfolgstrainerin Klaudia Schätzler auf – nach 23 Jahren. Die Kniebachschiffer tanzen weiter – nach einem Umbruch und der Neubenennung 2018 als „Ahoi-Flotte“.

6) Prinzenpaare trauen sich: Bürgermeister Horst Thiele war es am 11. Februar 2013 eine „große Ehre“ und ein „besonderes Vergnügen“, Prinz Daniel Pitschke und Prinzessin Sabine Scherf um 11.11 Uhr im alten Ratssaal zu trauen. So häufig komme das nicht vor, hatte Thiele recherchiert. Das letzte Mal vor 13 Jahren habe sein Amtsvorgänger Günter Scheib das Prinzenpaar Gerd und Annette Schneiders vermählt. Gleich nach der Trauung gingen Prinz Daniel und Prinzessin Sabine auf Hochzeitsreise — durch die Straßen von Hilden. Beim Rosenmontagszug.