Stadtbücherei Hilden : „Nacht der Bibliotheken“ als Online-Event

Hilden Highlight ist am Freitag, 19. März, die Live-Lesung mit dem bekannten Tatort-Schauspieler und Buchautor Christian Berkel. Die Aktion findet erstmals digital oder „to go“ statt.

Die „Nacht der Bibliotheken“ ist alle zwei Jahre ein großes Event. Auch die Stadtbücherei Hilden ist am Freitag, 19. März, dabei. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Veranstaltungen in diesem Jahr erstmals digital oder „to go“ stattfinden.

Das Highlight ist die Live-Lesung mit dem bekannten Tatort-Schauspieler und Buchautor Christian Berkel (er lebt in Berlin mit der inzwischen noch bekannteren Schauspielerin Andrea Sawatzki zusammen) um 20 Uhr. Die Lesung, die von den Stadtbüchereien des Kreises Mettmann veranstaltet wird, wird per Live-Stream auf dem YouTube-Kanal der Bibliothek Monheim am Rhein veröffentlicht. So kann jeder, der über ein internetfähiges Endgerät verfügt, die Lesung barrierefrei ansehen.