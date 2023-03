Nacht der Bibliotheken in Hilden In andere Welten und Kulturen eintauchen

Bereits zum zehnten Mal findet die „Nacht der Bibliotheken“ statt. Mit dabei ist auch die Hildener Stadtbücherei. Thematisch steht die „Nacht der Bibliotheken“ unter dem Motto „Grenzenlos“. Am Freitag, 17. März, von 19 bis 20 Uhr haben die Besucherinnen und Besucher dann die Möglichkeit, in andere Welten einzutauchen. In der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz wird es die Bereiche traditionelles Japan, Filmgigant USA und magisches England geben. Vor Ort werden viele Aktionen zum Mitmachen angeboten.