Alternativen zum Auto in Hilden : Nach den E-Scootern nun die E-Mopeds

In Düsseldorf gibt es die Felyx-Roller schon länger. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Hilden Das Unternehmen Felyx bietet seit kurzem Elektro-Mopeds in Hilden an. Die Roller (nicht zu verwechseln mit den E-Scootern) stehen an den Bahnhöfen. Kontakt mit der Stadt bestand bei der Ansiedlung offenbar nicht.