Nach Belästigungen in Hilden Politik entscheidet: 783er soll ab Ostern abends länger fahren

Diese Ausweitung der Linienzeiten geht auf Initiative der Graf-Recke-Stiftung zurück. In einem Brief hatte die Betreiberin von drei Einrichtungen im Dorotheenviertel darauf hingewiesen, dass ihre Mitarbeiter oft erst nach 19.30 Uhr und damit nach Abfahrt des letzten Busses Feierabend hätten und mehr als einen Kilometer weit bis zur nächsten Haltestelle an der Düsseldorfer Straße laufen müssten, um nach Hause zu kommen. Es sei auf dieser Strecke „in der letzten Zeit bereits zu Belästigungen/Übergriffen unserer Diensthabenden, hier in erster Linie unserer Mitarbeiterinnen, gekommen“, erklärte Petra Skodzig aus dem Stiftungsvorstand.