Nach Geburtstagsabsage wegen Corona : Viele RP-Leser und sogar Angela Merkel gratulieren zu seinem 90. Geburtstag

Hilden Horst Büttner musste wegen der Corona-Pandemie sein Fest zum 90. Geburtstag absagen. Seine Enkelin rief in der RP dazu auf, ihrem Opa Glückwünsche zu schreiben und hat insgesamt 121 Briefe zu einem Buch gebunden. Zu den Gratulanten gehörte auch Kanzlerin Angela Merkel.

Bereits Anfang April musste Horst Büttner die schwere Entscheidung treffen und sein 90. Geburtstagsfest angesichts der Corona-Pandemie absagen. Seine Enkelin, Nadine Schmidt, erinnert sich noch daran, wie traurig ihr Großvater nach der Absage war und wollte ihm trotzdem eine Freude bereiten. Deshalb plante sie eine Überraschungsaktion und rief Familienmitglieder, Freunde und Bekannte dazu auf, Glückwunschbriefe an ihren Opa zu schreiben. Mit ihrem Aufruf richtete sie sich auch an die Rheinische Post.

„Wir haben insgesamt 121 Briefe sammeln können“, sagt Schmidt begeistert – über 50 seien nach dem Aufruf in unserer Zeitung eingetrudelt, „damit hätte ich nie gerechnet“. So habe sie so auch Freunde ihres Großvaters aus dem Kegelclub, dem Nachbarschaftszentrum und der Kirche erreicht. „Die liebevollen Worte haben mich selbst richtig gerührt“, sagt sie und konnte es kaum erwarten, das Buch zu überreichen.