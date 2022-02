Hilden : Stadt muss sich um Breloh-Erbe kümmern

Info

Geboren 1940 in Hilden, 2001 in Köln gestorben.

Studium in Hamburg und in Wien bei Fritz Wotruba. Kunsterzieher an Schulen in Hamburg und Köln. 1971 Gründung der Zeitschrift „nummer“ und des Ausstellungsforums „depot“ in Köln. Breloh arbeitete als Professor und Dozent im In- und Ausland. 1989 Preis des Deutschen Künstlerbundes.

Werke In Hilden war Heinz Breloh 2009 die Ausstellung „Skulptur als Körperspur“ gewidmet. Auf dem Bahnhofsvorplatz steht seine Plastik „Lebensgröße II“. Arbeiten von ihm sind unter anderem im Kolumba-Museum Köln, in der St. Nikolaikirche Wismar, auf dem Moltkeplatz in Essen, im Skulpturenpark Magdeburg beim Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen und im Lehmbruck-Museum Duisburg zu sehen.