Hilden Musikschule startet eine Aktion gegen Rassismus

In insgesamt sechs Beiträgen auf dem Facebook- und dem Instagram-Kanal der Stadt stellen sich einzelne Lehrkräfte vor. Einflüsse aus allen Herren Länder bereichern von jeher die Musik und ihre Entwicklung über die Jahrhunderte. So gäbe es in Europa ohne solche Einflüsse beispielsweise weder Jazz noch Pop. Gleiches gilt für viele Musikstile im Bereich der klassischen Musik. In der Musikwelt weiß man den internationalen Austausch schon seit Jahrhunderten zu schätzen, so auch in der Musikschule.