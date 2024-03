Musikförderung in Hilden Musikschule erhält neue Jekits-Instrumente

Alle Kinder der ersten Schuljahre in den Hildener Grundschulen sowie knapp 380 Kinder im zweiten, dritten und erstmals auch vierten Schuljahr nehmen aktuell am Jekits-Programm in Hilden teil und erhalten so die Möglichkeit, das aktive Musizieren mit einem der an der jeweiligen Grundschule angebotenen Instrumente in der Instrumentalgruppe und im Zusammenspiel mit anderen im Orchester für sich entdecken zu können.