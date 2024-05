Jugend musiziert Musikernachwuchs überzeugt Jury bei Bundeswettbewerb

Der musikalische Nachwuchs in Hilden und den anderen Städten aus dem Kreis Mettmann musiziert auf hohem Niveau und kann sich auch im bundesweiten Vergleich sehen lassen – das zeigen die Ergebnisse von Jugend musiziert. Acht junge Musiker aus dem Kreis traten jetzt in Lübeck zum Bundeswettbewerb an, um sich der Konkurrenz aus dem ganzen Bundesgebiet und dem kritischen Urteil der Juroren zu stellen.