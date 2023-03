Unfall in Hilden Motorrad kollidiert mit Auto

Ermittlungen der Polizei zufolge bog gegen 14 Uhr eine 43-jährige Hildenerin mit ihrem Auto von der Schulstraße rechts in die Klotzstraße. Kurz nach dem Abbiegevorgang verlangsamte sie eigenen Angaben zufolge das Tempo und blinkte, um auf der Klotzstraße einen Wendevorgang einzuleiten. Noch bevor sie den Wendevorgang begonnen hatte, nahm sie einen Motorradfahrer wahr, der hinter ihr fuhr. Eigenen Angaben zufolge versuchte der Motorradfahrer noch abzubremsen, kollidierte dabei aber mit der linken Fahrzeugseite des Wagens und stürzte. Der Hildener erlitt so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, erklärte die Polizei am Donnerstag.