Hilden historisch Mord vor 100 Jahren an der Kölner Straße

„In der Samstagnacht zwischen 12 und 1 Uhr hat in der Kölnerstraße der hier zugezogene aus Baden stammende Arbeiter Kettner den Rangieraufseher am Bahnhof Ohligs Vogt durch zwei Messerstiche in die Herzgegend und in den Kopf getötet. V. lag mit seiner Frau in Scheidung und wohnte bei einer Frau B. zu Kölnerstraße 69 in Logis. Der Ruf dieser Frau ist nicht der beste; ihn Mann büßt augenblicklich eine längere Gefängnisstrafe ab. Zuvor hatte der Mörder, der Arbeiter K., jetzt Heiligenstraße 25 wohnhaft, bei ihr gewohnt, mußte dann aber dem Ermordeten weichen. K. hatte nun öfter sich dahin geäußert, daß er den V. kaltmachen werde. Am Samstagabend um 11 Uhr kam V. mit dem letzten Zug von Richrath und war im Begriff, in sein Logishaus einzutreten, als K., der ihm im Hofraum aufgelauert hatte, ihm entgegentrat. Zwischen beiden, die schon länger Streitigkeiten miteinander hatten, kam es zu einer Rauferei, in deren Verlauf dem V. die beiden tödlichen Stiche beigebracht wurden. Der Tod trat schon nach wenigen Minuten ein. Der Mörder, der flüchtete, wurde noch in der Nacht in seiner Wohnung, wohin er sich begeben hatte, verhaftet. Der Getötete ist 35 Jahre alt.“ Das berichtet die Hildener Zeitung am Montag, 21. Juli.