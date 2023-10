Krankenhaus-Schließung abgewendet? Möglicher Klinik-Träger spricht mit Hildens Bürgermeister

Aber wer steckt eigentlich hinter der GFO? 80 Prozent der gemeinnützigen GmbH hält die Maria-Theresia-Bonzel-Stiftung. Mutter Maria Theresia Bonzel (1830-1905) hatte den „Orden der Armen Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung“ in Olpe gegründet. 1961 wurde sie seliggesprochen. Die Stiftung führt die Arbeit in ihrem Sinne fort, heißt es. 20 Prozent der gGmbH hält der Orden selbst. „Die Arbeit des GFO-Verbundes gründet auf franziskanischen Werten und steht in der Tradition von Franz von Assisi und Maria Theresia Bonzel“, heißt es auf der Homepage der GFO. „Uns verbinden franziskanische Werte: Zugewandtheit, die Sorge für den Nächsten und Nachhaltigkeit.“ Die GFO sei ein „moderner weltoffener Verbund, in dem auch Menschen anderer Religionen und Konfessionen willkommen sind.“