Kommentar zu Ideen der FDP Hilden Schon früher mutig

Geht’s nicht, gibt’s nicht. Das zeigt der Rheinufertunnel in Düsseldorf. Heute kaum mehr vorstellbar, dass die Altstadt durch eine Straße vom Rhein getrennt war. Die Hildener Dimensionen sind deutlich kleiner, die theoretischen Kosten deutlich zu hoch. Dennoch ist es wichtig, ohne Denkverbote an die Mobilitätswende heranzugehen. Denn nur so können Ideen diskutiert und gemeinsam angepasst werden.