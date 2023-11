Neue App für Kinder Mit Monstern das Mülltrennen lernen

Verpackt sei die App als interaktives Abenteuer, auf dessen Reise Kinder charismatische Müllmonster kennenlernen, mit denen sie gemeinsam alle Hürden meistern: „Ziel des Spieles ist es, in einer kindgerecht gestalteten und ansprechend animierten Form Abfälle von einem laufenden Fließband in die richtigen Abfalltonnen einzusortieren. Dabei werden die unterschiedlichen Abfälle in Wellen dem Fließband zugeführt.“ Nach jeder erfolgreich absolvierten Welle könne sich das Kind auf dem eigenen „Heimatplaneten“ umsehen und mit den Monstern reden.