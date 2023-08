Junge Frau in Hilden Mit 2,6 Promille auf dem E-Scooter unterwegs

Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um klarzustellen, dass bei der Nutzung eines E-Scooters die gleichen Promillegrenzen gelten wie bei der Nutzung eines Autos – „und nicht etwa die Richtwerte, die für Radfahrer gelten“, erklrt der Polizeisprecher. Fahrerinnen und Fahrer eines E-Scooters, die sich noch in der Probezeit befinden, müssten die Null-Promille-Grenze beachten: §Ab einem Promillewert von 0,5 liegt eine Ordnungswidrigkeit vor. Ab einem Promillewert von 1,1 liegt man bereits im Bereich der so genannten absoluten Fahruntauglichkeit“, so der Behördensprecher weiter. Das erfülle nach Paragraf 316 Strafgesetzbuch sogar einen Straftatbestand. „Zudem gibt es entsprechende Punkte in Flensburg. Ferner droht ein ein- bis dreimonatiges Fahrverbot. Ein hohes Bußßgeld kommt obendrein noch dazu.“