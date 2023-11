Baubeginn in Hilden Miss Pepper soll im kommenden Jahr eröffnen

Die Bagger sind da! Auf dem Grundstück an der Giesenheide im Hildener Norden entfernen Bauarbeiter seit Montag Bäume, Sträucher und alles andere, was dem Miss-Pepper-Diner im Weg stehen könnte. In den vergangenen Jahren hatten das Eigentümer-Ehepaar Claudia und Udo Granz sowie ihre Architekten schon alle Bedenken aus dem Weg geräumt beziehungsweise alle Gutachten eingereicht, die von der Verwaltung gefordert wurden. Wenn jetzt alles glattläuft, kann „nach mehrjähriger Planungs- und Genehmigungsphase“ ab dem Frühjahr 2024 getankt und einige Monate später amerikanisch gespeist werden. „Wir freuen uns, dass wir endlich alle Hürden überwunden haben und bauen können“, sagte Udo Granz am Montagmittag.