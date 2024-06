Landespolitiker kommt nach Hilden Minister Laumann besucht Senioren-Union

Die Gäste erwartet Verpflegung mit kalten Getränken, Kaffee und Kuchen sowie Currywurst. Der Unkostenbeitrag beträgt 10 Euro pro Person. Es wird um eine verbindliche Anmeldung bis zum 2. Juli per E-Mail an Vorstandsmitglied Heidelore Brebeck gebeten: heidi.brebeck@yahoo.de. Der letzte Besuch Laumanns in Hilden ist noch nicht lange her: Im Mai war er zumH25. Geburtstag der Hospizbewegung geladen.