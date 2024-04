Aktuelles Programm „Mozartgoogeln“ Michel Sens tritt im Heinrich-Strangmeier-Saal auf

Sens stellt in seinem Bühnenstück die These auf, dass die Recherche per Google das selbstständige Denken ersetzt hat. Auf Fragen wird nicht mehr mit einer Antwort reagiert, sondern stattdessen direkt mit dem Griff nach dem Smartphone. Während das Gerät gefiltertes Scheinwissen anbietet, bietet eine künstlerische Intelligenz hingegen komplett andere Interpretationsmöglichkeiten. Und eben mit dieser will Sens punkten: Die Texte des Satirikers „kreisen wie ein Habicht über der Musikgeschichte, um zielsicher pointierte Beute zu erlegen“, verspricht das Kulturamt für die Veranstaltung.