Polizei warnt Schockanrufer erbeuten Goldbarren und 40.000 Euro

In Hilden wurde eine 81-Jährige am Freitag, 12. Juli, Opfer der Betrüger. „Hier hatte gegen 10 Uhr ein Mann angerufen und sich als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ausgegeben. Der Anrufer schilderte der Seniorin, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine junge Mutter ums Leben gekommen sei“, berichtet der Polizeisprecher. Der Mann habe die Frau aufgefordert, eine Kaution zahlen zu müssen, damit ihr Sohn nicht in Untersuchungshaft müsse. „Auch hier wurde die 81-Jährige am Telefon gezielt unter Druck gesetzt – mit dem Ergebnis, dass sie insgesamt 40.000 Euro an ihrer Haustür an einen Abholer übergab.“