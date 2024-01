Streit um Subentionen Landwirte fordern weitere Gespräche

Die Demos und Sternfahrten der vergangenen Wochen hält er für richtig. „Zu 99 Prozent waren das friedliche Demos“, gut und wichtig war die Abgrenzung zur AfD. „Mit denen haben wir nichts zu tun.“ Jetzt aber plädiert er für Gespräche. „Man kann nicht jeden Tag Trecker fahren und Mahnwachen halten.“ Ruhe zu bewahren und in „demokratischer Zusammenarbeit eine gute Mitte finden“, sind seine Ziele. „Industrieunternehmen können ihren Firmensitz ins Ausland verlegen, wenn ihnen hier was nicht passt. Wir Landwirte können das nicht.“ Finanziell aber muss die Arbeit der Bauern aufgehen, „es muss sich rechnen am Ende des Tages“, sagt Martin Dahlmann.