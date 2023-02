Hilden Mercedes wird auf Parkplatz angefahren

Hilden · Ein auf dem Parkplatz der Sportanlage Hilden an der Straße „Kleinhülsen“ geparkter Mercedes B200 ist am Mittwoch, 15. Februar, von einem anderen Wagen an der linken Seite gerammt und beschädigt worden.

16.02.2023, 16:17 Uhr

Hinweise zur Fahreflucht nimmt die Polizei entgegen. Foto: dpa/Carsten Rehder