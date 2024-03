Festpreisflohmarkt in Hilden „Mein Kinderkram“ öffnet am Samstag in Friedenskirche

Pünktlich zum Frühlingsanfang gibt es einen neuen „Mein Kinderkram“. Spiele für jedes Alter, sehr gut erhaltene Kinderkleidung, Fahrräder und allerlei Nützliches für Babys und Kinder stehen am Samstag, 16. März, 14 bis 17 Uhr, in den Gemeinderäumen der Friedenskirche, Molzhausweg 2 in Hilden bereit. Angehenden Müttern mit Mutterpass wird schon ab 13 Uhr ein bauchschonendes Vorabshoppen ermöglicht.