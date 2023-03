Verbrenner sollen an Ladesäulen nicht über Tage stehen Mehr Parkraum für Elektrofahrzeuge in Hilden

Eine Suche mit Hindernissen: Wer sein Elektroauto an einer Ladesäule in einem der Wohngebiete Hildens auftanken möchte, braucht eine gewisse Frustrationstoleranz. Zwar wurden an den Stationen zwei Stellplätze eingerichtet, doch nur einer muss für den Ladevorgang freibleiben. Der zweite Platz konnte in der Regel bis zu einer Dauer von zwei Wochen – laut Gesetz müssen im öffentlichen Raum abgestellte Autos spätestens dann wieder bewegt werden – blockiert werden und zwar von Fahrzeugen aller Art und sogar von Anhängern.