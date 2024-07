Mehr als 100 Feuerwehrleute in Hilden im Einsatz Großbrand in Schreinerei – Bagger reißen Dach für Löscharbeiten ein

Info

Die Hildener Feuerwehr sucht Freiwillige. Knapp 150 neue Mitglieder sollen es am Ende werden. Wer sich diese Aufgabe zutraut, kann ab Herbst mit den Lehrgängen beginnen. Innerhalb eines Jahres kommen 200 Stunden zusammen, in denen die angehenden Feuerwehrleute ausgebildet werden. Wer 18 bis 55 Jahre alt und körperlich halbwegs fit ist, kann sich bewerben. Möglich ist eine erste Kontaktaufnahme per E-Mail (feuerwehr@hilden.de).

Wer sich zuerst ein Bild von der Arbeit der Hildener Feuerwehr machen möchte, hat am Samstag, 17. August, beim Tag der offenen Tür auf der Feuerwache an der Straße Am Feuerwehrhaus 17 die Möglichkeit dazu. Von 11 bis 19 Uhr präsentieren die Einsatzkräfte sich und ihre Arbeit.