Einzelhandel in Hilden Marktpassage steht für 3,8 Millionen Euro zum Verkauf

Die Marktpassage gilt seit jeher als Sorgenkind der Hildener Innenstadt. Sie verbindet die Mittelstraße mit dem Nove-Mesto-Platz. Dort findet jede Woche Mittwoch und Samstag der Wochenmarkt statt. Jedoch nutzen die meisten Hildener den alten Markt und die Kurt-Kappel-Straße, um zu den Marktständen zu gelangen. Ein Kindermodeladen gehört zu den langjährigen Mietern, ein Imbiss und das Eiscafé sowie eine Galerie und eine Schneiderei befinden sich ebenfalls in der Marktpassage. Es gibt aber auch Leerstand. So bieten die RIG-Immobilienvermittler momentan 89 Quadratmeter Einzelhandelsfläche in der Passage zum Mietpreis von 16 Euro an. Offenbar kann zudem auch eine Praxis gemietet werden.