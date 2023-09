Einkaufen in Hilden Marktpassage soll für 3,32 Millionen Euro verkauft werden

„Das Wohn­ und Geschäftshaus besteht aus drei Maisonette­-Wohnungen, vier Etagenwohnungen, sechs Laden­lokalen, zehn Tiefgaragen­-Parkstellen sowie drei Schau-/Werbung­-Kästen. Gesamtfläche: ca. 1750 Quadratmeter“, steht in der Anzeige. Die Fläche verteile sich so: 462 Quadratmeter Tiefgarage, Hauswirtschaftsraum, Abstellräume. Erdgeschoss: 483 Quadratmeter mit sechs Ladenlokalen, drei Schaukästen. 1. Etage: 274 Quadratmeter mit zwei Wohnungen und einer Praxis. 2. Obergeschoss: 251 Quadratmeter mit zwei Wohnungen und einer Büro/Praxis-Einheit. 3. und 4. Obergeschoss: 212 und 67 Quadratmeter mit drei Maisonette-Wohnungen. 223.920 Euro Miete soll es jährlich geben, schreiben die Makler in der Anzeige. Nachdem zunächst 3,8 Millionen Euro gefordert wurden, steht die Marktpassage laut Immobilienscout nun für 3,32 Millionen Euro zum Verkauf, das wären 2177 Euro pro Quadratmeter.