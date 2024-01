Gebührensenkung in Hilden Markthändler müssen weniger zahlen

So wird der Wochenmarkt auf der St.-Konrad-Allee nicht mehr durchgeführt. Der Standort war am Ende nicht mehr attraktiv genug, immer weniger Anbieter fanden den Weg in den Hildener Süden. Da der Verwaltungsaufwand jedoch gleich blieb, sorgte der Südmarkt für Gebührensteigerungen. „Nur aus dem Wegfall dieses Marktes resultieren insbesondere geringere Personalkostenanteile für die als Marktmeister*innen eingesetzten Mitarbeitenden des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie geringere Kosten der Reinigung sämtlicher Marktflächen durch den Zentralen Bauhof. Dies führt dann zu positiven Effekten bei der Gebührenentwicklung für den Hauptmarkt (mittwochs und samstags) und den Nordmarkt (freitags)“, erklärte die Verwaltung.