Ende von Veranstaltung in Hilden Letzter „Markt der Möglichkeiten“ im Bürgerhaus

Ein letztes Mal besteht aber noch die Möglichkeit für Interessenten, am Markt der Möglichkeiten teilzunehmen. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 5. April, um 17 Uhr im Raum 32 im Bürgerhaus an der Mittelstraße 40 in Hilden. Stefanie Breuers geht mit einem lachenden und weinenden Auge, aber sieht es positiv: „Jetzt bin ich auch flexibler und habe mehr Zeit für andere Dinge.“