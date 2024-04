Marion & Sobo Band tritt in Hilden auf Bonner Band wagt Spagat zwischen Swing und Balkan-Klängen

Das Herz der Bonner Band sind die franko-amerikanische Sängerin Marion Lenfant-Preus und der polnische Gitarrist Alexander Sobocinski. Der Bassist Stefan Berger und der Schlagzeuger André Spajic vervollständigen das Quartett bei dem Auftritt im Rahmen von QQJazz an der Forststraße 73 in Hilden. Mit „Histoires“ präsentiert die Marion & Sobo Band ein fesselndes und zugleich verspieltes Album voller Fantasie, Humor und farbiger Musik. Neben ihren Eigenkompositionen interpretieren sie auch einige Klassiker als Hommage an ihre musikalischen Wurzeln zwischen dem französischen Swing der Dreißigerjahre bis hin zu den traditionellen Melodien des Balkans. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Karten kosten 20 Euro und im Vorverkauf über Neanderticket 16 Euro.