Offene Gartenpforte Rheinland Hildenerin führt Gäste durch ihr eigenes Paradies

In ihrer ersten Hildener Wohnung habe sie die Gartenarbeit vermisst, weil es nur einen kleinen Balkon gegeben habe, erzählt Wittek. So rückte das Konzept Schrebergarten ins Blickfeld. Seit 2006 ist der Kleingartenverein Am Stadtwald ihr gärtnerisches Zuhause. „Das hier ist mein Paradies, hier fühle ich mich richtig wohl“, schwärmt sie. Auf dem Tisch in der Laube liegt derweil ein Ringbuch mit dem Titel „Mein Gartenbuch.“ Und in das investierte Wittek offensichtlich eine Menge Arbeit: Handschriftlich hat sie sich darin der Historie des Bauerngartens mit allen Facetten gewidmet, Informationen über Kräuter eingebaut – und zugleich ihre ganz eigene Garten-Geschichte verewigt, in der sie viele Erfahrungen mit Interessierten teilt. Die Texte sind auf den zahlreichen Seiten flankiert von allerlei Fotos aus dem eigenen Garten in Frühling, Sommer und Herbst mitsamt der Gewächse, die in der jeweiligen Jahreszeit Blüten und Früchte tragen. „Jeder, der möchte, kann darin blättern“, sagt Wittek. Für die nähere Zukunft plant sie, ihr Buch in Druck zu geben. Zunächst aber freut sich die passionierte Gärtnerin darauf, möglichst vielen Besuchern die blühenden Ergebnisse ihrer Arbeit zu zeigen. Der Weg bis dahin war ein weiter, wie sie verrät: „Ein Garten lehrt Menschen, geduldig zu werden.“