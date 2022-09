Mantrailer und Hubschrauber im Einsatz : Polizei sucht 75 Jahre alten Hildener

Hilden Die Polizei sucht Peter P. – der 75 Jahre alte Hildener ist am Samstag aus einer Senioreneinrichtung an der Horster Allee verschwunden.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, einem Hubschrauber und einem Mantrailer sucht die Polizei seit dem Wochenende einen 75 Jahre alten Hildener, der am Samstag gegen 15 Uhr aus der Senioreneinrichtung an der Horster Allee verschwunden ist.