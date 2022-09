Unfall In Hilden : Mann stürzt betrunken mit E-Scooter

Unfall In Hilden

Hilden Bei einem Sturz im Kreuzungsbereich Walder Straße / Rethelweg hat sich ein 20-jähriger Hildener am Sonntagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Angaben der Polizei zufolge war der junge E-Scooterfahrer alkoholisiert.

Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 8.45 Uhr beobachtet, wie der Mann mit seinem E-Scooter vom Frans-Hals-Weg in die Walder Straße Richtung Hildener Innenstadt einbog. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann dann plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Die Passantin informierte die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort in der Atemluft des Hildeners Alkoholgeruch fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 2,1 Promille positiv. Auf der Polizeiwache wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an und brachten den jungen Mann zur Polizeiwache Hilden. Bis zur Ausnüchterung wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, außerdem wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit eingeleitet.