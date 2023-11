Auto stößt mit Lkw zusammen Hildener stirbt nach Unfall am Aldi-Ei

Hilden · Ein 79 Jahre alter Hildener ist bei einem Unfall an der Gerresheimer Straße in Hilden so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb.

15.11.2023 , 09:20 Uhr

Ein Rettungswagen hat den Mann ins Krankenhaus gebracht, wo er später jedoch seinen Verletzungen erlag. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Mann ist am Dienstag, 14. November, nach einem Unfall im Kreisverkehr an der Gerresheimer Straße, dem sogenannten Aldi-Ei, gestorben. „Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hat ein internistischer Notfall zu dem Zusammenstoß geführt“, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Gegen 14.15 Uhr fuhr der 79 Jahre alte Hildener mit seinem Opel Meriva auf der Mozartstraße in Richtung Gerresheimer Straße, hieß es weiter. Nach Zeugenangaben sei er in den Einmündungsbereich zum Kreisverkehr ungebremst eingefahren. „Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Lkw eines 49-jährigen Ratingers, welcher zu diesem Zeitpunkt die Gerresheimer Straße in Richtung Beethovenstraße befuhr“, berichtet der Behördensprecher weiter. Passanten hätten bei dem nicht ansprechbaren 79-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet. „Der Hildener wurde unter notärztlicher Versorgung einem Krankenhaus zugeführt, in dem er jedoch kurze Zeit später verstarb“, erklärt der Polizeisprecher weiter. Der 49-jährige Lkw-Fahrer sei bei dem Unfall unverletzt geblieben. Die Beamten stellten den Opel Meriva des 79-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Die Polizisten vermuten, dass ein internistischer Notfall zu dem Unfall geführt haben könnte.

