Hilden : Eltern informiert: Mann spricht Kind auf Schulweg an

Die Polizei nimmt die Aussage des Kindes ernst und hat den Bereich rund um den Grundschulverbund Beethovenstraße im Auge. Foto: dpa/Silas Stein

Hilden Ein Mann hat am 27. September 2021 ein Kind auf dem Schulweg angesprochen und bis nach Hause verfolgt. Das teilt der Grundschulverbund Beethovenstraße den Eltern seiner Schüler in einem Brief mit.

Von Christoph Schmidt