Wohnungen in Hilden bleiben kalt Warum ein Mieter seit 10 Monaten nicht heizen kann

Fast ein Jahr lang unfreiwillig ohne funktionierende Heizung leben? In einigen Wohnungen am Clarenbachweg 11 in Hilden ist das für Mieter Realität. „Die Heizungen funktionieren seit Februar nicht, und wir zahlen trotzdem weiter Warmmiete“, wendet sich einer der Mieter vor wenigen Tagen an die Rheinische Post. Warmes Wasser sei verfügbar, doch heizen könne er seine Wohnung nicht. „Wir haben abhängig von der Außentemperatur 14 bis 17 Grad in der Wohnung“, so der Mieter. Schon unzählige Male seien Techniker bei ihm vor Ort gewesen. „20 Mal vielleicht“, sagt der Mann, der in der Zeitung lieber anonym bleiben möchte. Weiterhelfen konnte ihm niemand. Wie kann das sein?