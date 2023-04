Gelöschtes Überwachungsvideo in Hilden Schwere Vorwürfe nach SEK-Einsatz

Akin E. steht vor seinem Friseursalon in Hilden und raucht. Er macht Pause. Hinter dem Schaufenster, auf dem der Name seines Ladens steht, sitzen die Kunden. Manche auf den Friseurstühlen vor den Spiegeln, andere warten auf den Sesseln bis sie dran sind. E. nimmt einen Zug, begrüßt einen Mann. „Wie geht’s? Alles gut“, „ja“. Alltag an einem Ort, an dem vor einem Jahr gar nichts alltäglich war.