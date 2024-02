Täter können in Hilden fliehen Mann bei Prügelei vor McDonald’s schwer verletzt

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung vor McDonald’s am Diekhaus im Hildener Norden. Am Sonntag sind dort zwei Personengruppen aneinander geraten. Bei dem Streit sei ein 35-jähriger Langenfelder unvermittelt am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. „Eine 36-jährige Langenfelderin sowie ein 28-jähriger Langenfelder erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen“, erklärte eine Polizeisprecherin.