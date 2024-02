Kriminalität in Hilden Mann an Bushaltestelle überfallen

Nach einem Überfall auf einen 22-Jährigen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der junge Mann soll am Mittwoch, 21. Februar, an einer Bushaltestelle an der Richrather Straße in Hilden von einem Trio angegriffen worden sein. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei eine Viertelstunde nach Mitternacht in Höhe der Hausnummer 250. Bei dem Gerangel mit drei Männern im Alter von 22 bis 25 Jahren soll das Opfer zu Boden gestürzt sein. Es war kurz zuvor aus einem Bus der Linie 785 gestiegen.