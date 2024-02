Jahrestag in Hilden Kampf gegen die CO-Pipeline geht weiter

Dieter Donner ist Sprecher der „Stopp Bayer-CO-Pipeline“-Initiativen aus Monheim, Hilden, Langenfeld, Erkrath, Ratingen, Solingen und Düsseldorf: „Wir haben von einer am Verfahren beteiligten Quelle, die ich hier aus Verschwiegenheitsschutzgründen nicht nennen möchte, erfahren, dass sich die Covesto mit dem Planstand des Gefährdungsgutachtens, dem AGA, an die Feuerwehren gewandt hat. In diesem sind die geforderten Matten, die nachträglich auf der gesamten Länge zum Schutz gegen eine Beschädigung eingebracht werden sollen, nicht vorgesehen“, so Donner. Die sogenannten Geo-Grid-Matten seien in dem durch den BUND-Landesverband 2018 beim Amtsgericht Düsseldorf angestrebten Verfahren gegen den Planänderungsbeschluss zum Planänderungsverfahren gefordert worden. Die Entscheidung stehe noch aus, wie „das angekündigte Arbeitstreffen mit Landrat Thomas Hendele und den Bürgermeistern der Städte auch“, so Donner. Er ging auch auf die von Bayer Material Science 2010 erstellte Worst-Case-Prognose ein: „Bei einem Vollbruch im Bereich Hilden würden 140 Personen tödlich und 790 schwerwiegend verletzt werden. Im näheren Umfeld gibt es allerdings nur zwei bis drei Plätze in Druckkammern, die solche CO-Vergiftungen behandeln könnten.“ Daher achte die Bürger-Initiative, wie es Rainer Kolbe im Übertragenen formulierte, „dass kein Gras über die CO-Pipeline wächst“.